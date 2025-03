Roccadaspide, incidente in località Fonte. Distrutta un’auto. Illesa la conducente

Paura nella tarda serata di ieri in località Fonte di Roccadaspide per una giovane donna che ha perso il controllo del veicolo che guidava.

L’auto, per cause ancora da accertare, è finita contro il guardrail e lo schianto ha completamente distrutto la parte anteriore del veicolo.

I soccorsi

Subito è stato allertato, dai passanti, il 118 e sul posto sono giunti i sanitari e l’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum.

Per la giovane, provata e spaventata, che viaggiava in direzione Roccadaspide non è stato necessario il trasferimento in ospedale avendo riportato solo lievi ferite.

Non è la prima volta che sulla SS 166 degli Alburni, specie nel tratto che da Fonte conduce a Roccadaspide, si verificano incidenti e tanti sono gli appelli diramati, nel corso del tempo, dalle Forze dell’Ordine, ad usare la massima prudenza alla guida.