Roccadaspide, il Vescovo Vincenzo Calvosa in visita all’ospedale per un messaggio di speranza ai pazienti | VIDEO

Il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa, nella giornata di ieri, ha celebrato la Santa Messa presso l’Ospedale di Roccadaspide. Monsignor Calvosa è stato accolto all’ingresso dell’ospedale della Valle del Calore dal sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, dal vicesindaco Girolamo Auricchio, dal presidente della Commissione regionale Aree Interne, Michele Cammarano, dal direttore del DEA di I livello Eboli – Battipaglia – Roccadaspide dott. Gerardo Liguori e da tutto il personale medico, infiermieristico e sanitario.

Un messaggio per omaggiare i sacrifici del personale medico e paramedico

La Santa Messa è stata celebrata presso l’Aula Magna sita al 4º piano della struttura ospedaliera alla presenza dei parroci della Valle del Calore. Monsignor Calvosa ha rivolto un messaggio di incoraggiamento agli amministratori e a tutto il personale sanitario sottolineando l’importanza dei sacrifici e delle sfide che affrontano per tutelare i pazienti in tempi difficili per la sanità pubblica. Al termine della cerimonia religiosa, il Vescovo, ha visitato i reparti incontrando gli ammalati a cui ha donato una palma benedetta.

L’augurio di una serena Pasqua

“Tra poco si celebrerà la Santa Pasqua e ho voluto incontrare i pazienti degli ospedali della Diocesi e il personale sanitario per portare loro un messaggio di fede e di speranza, quella speranza che deve accompagnarci sempre” ha detto, tra le altre cose, il Vescovo che, dopo la visita in ospedale, ha raggiunto anche i pazienti della Casa di Riposo di Roccadaspide per portare, personalmente, i suoi auguri per una Pasqua serena.