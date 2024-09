Roccadaspide, il 27 settembre appuntamento con la storia con il professore Carmine Pinto

È stato fissato per il 27 settembre, alle ore 18,30, presso l’Aula consiliare del Comune di Roccadaspide, l’incontro pubblico con il professore Carmine Pinto, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno.

La presentazione dell’ultimo libro di Carmine Pinto

Durante la serata, ad accesso gratuito e aperta a tutti, sarà presentato il libro del professore Pinto dal titolo “Il Brigante e il Generale. La guerra di Carmine Crocco e Emilio Pallavicini di Priola” edito da Laterza.

“Sarà un’occasione per approfondire il grande dibattito che da anni si sta animando sulla storia del Risorgimento e, in particolar modo, del Brigantaggio meridionale.

Un bel momento di discussione, che non potrà mancare di affrontare anche il tema molto attuale dell’Autonomia differenziata e delle implicazioni che tale riforma produrrà sull’Unità del Paese, consapevoli, però, della storia dell’Unita d’Italia” ha fatto sapere il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, invitando tutti a partecipare.

Il professore Pinto, nel nuovo volume, racconta le vite parallele di due personaggi iconici e, attraverso queste, gli episodi, i luoghi, le battaglie e le leggende, la guerra tra il primo esercito nazionale e l’ultimo dell’antico regime, fino allo scontro finale e al sorprendente epilogo delle loro esistenze.

Durante la serata dialogheranno con l’autore, oltre al sindaco Iuliano, l’architetto Gino Palomba, la professoressa Angela Cortese, già consigliere regionale e l’avvocato e docente Michele Lettieri.