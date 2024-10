Roccadaspide, guidava senza aver mai conseguito la patente italiana: maxi sanzione

Guidava senza patente ed è stato fermato dalla Polizia Municipale di Roccadaspide che gli ha elevato una sanzione di 5.000 euro e ha sottoposto il veicolo allo stato di fermo

L’episodio

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Roccadaspide, in pieno centro urbano. Il conducente, un uomo di circa 45 anni che risiede proprio nella cittadina della Valle del Calore da diversi anni, aveva conseguito la patente nel Ghana quindi era in possesso di una patente di guida non idonea per circolare anche in Italia.

Dai controlli è emerso che l’uomo non ha mai conseguito una patente italiana nonostante conducesse un veicolo.

L’illecito è stato scorto nell’ambito di controlli ordinari effettuati dall’assistente capo della Polizia Municipale in servizio, Elvira D’Angelo.

Le attività della polizia municipale di Roccadaspide

Sono serratissimi i controlli su tutto il territorio mirati a tutelare la sicurezza pubblica e a vigilare sull’ordine pubblico e sul rispetto delle regole.