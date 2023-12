Roccadaspide: Don Aniello Manganiello, prete anticamorra, ha incontrato gli studenti

I giovani studenti dell’Istituto Comprensivo e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Parmenide” di Roccadaspide, accompagnati dalla dirigente Rita Brenca e dai loro docenti, hanno preso parte ad un ciclo di incontri sulla legalità.

Gli appuntamenti

Gli appuntamenti, sostenuti dal comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, si sono tenuti presso l’Aula Consiliare del comune.

Ad intrattenersi con gli studenti, durante l’ultimo incontro tenutosi il 13 dicembre, è stato Don Aniello Manganiello, parroco di Scampia, da anni attivo nella lotta contro la camorra.

Don Aniello, il parroco anticamorra

Don Aniello, nel corso del tempo, ha combattuto duramente contro la criminalità organizzata, riuscendo a strappare alla manovalanza della camorra tantissimi giovani e donando loro l’opportunità di avere un futuro migliore.

Il parroco anticamorra, come lo hanno definito in tanti per aver diffuso la cultura della legalità, ha subito pesanti minacce, ma non si è mai fermato.

L’incontro

Gli studenti di Roccadaspide hanno potuto ascoltare direttamente dalla sua voce, l’esperienza di vita di Don Aniello a cui hanno rivolto le loro domande.

Durante la giornata sono stati proiettati i video dei vari servizi giornalistici andati in onda su numerosi canali nazionali, attraverso i quali Don Aniello ha denunciato pubblicamente le conseguenze delle azioni della camorra a Scampia e in tutto il napoletano.