Roccadaspide: contributi per l’acquisto di parrucche alle donne con alopecia da chemioterapia

In attuazione della Legge Regionale n.28, dell’8 agosto 2018 denominata “Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020“, è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di un contributo economico per l’acquisto di parrucche per le donne con alopecia da chemioterapia.

“L’iniziativa mira a contribuire al miglioramento della qualità di vita delle donne che si trovano a dover combattere una battaglia impari rispetto ad una patologia disumana, a dare loro un piccolo conforto e ad attenzionare sulla necessità di sviluppare una cultura della solidarietà che sia davvero di sostegno per la donna nell’affrontare le molteplici difficoltà che la malattia comporta” ha fatto sapere la responsabile dell’Ufficio di Piano, dottoressa Lucia Palumbo.

Le destinatarie che potranno beneficiare di un contributo o del rimborso devono avere un ISEE ordinario non superiore ai 30.000 euro e devono essere residenti in uno dei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale S07 del Piano di Zona, ossia Albanella, Aquara, Bellosguardo, Capaccio,

Castelcivita, Castel San Lorenzo, Controne, Corleto Manforte, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Ottati, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Sant’Angelo a Fasanella, Trentinara e Valle dell’Angelo.

Le beneficiarie potranno richiedere un rimborso per le spese già sostenute a partire

dall’anno 2018 o un contributo per l’acquisto di una parrucca fino ad un massimo di 300,00 euro.

I contributi saranno concessi alle interessate che ne faranno richiesta nei limiti delle somme disponibili e, di preciso, per un massimo di 4.936,91 euro.

I contributo concesso sarà equiparato all’importo della spesa sostenuta per l’acquisto.

Le persone interessate dovranno presentare la domanda entro le ore 12:00 del 12 agosto 2024 consegnando il modello reperibile sull’albo pretorio del Comune di Roccadaspide, sui siti dei comuni dell’Ambito S07 e presso l’Ufficio di Piano e inviandolo tramite pec all’indirizzo

protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it .