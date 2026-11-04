Roccadaspide celebra il 4 Novembre: omaggio ai Caduti e valori di Unità Nazionale

Una mattinata dedicata alla memoria, al ricordo e ai valori costitutivi dell’Unità nazionale. La comunità di Roccadaspide ha celebrato oggi, 4 novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate attraverso una cerimonia istituzionale che ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, rappresentanti delle forze dell’ordine, studenti e cittadini.

La manifestazione si è aperta in mattinata con il raduno dei partecipanti e degli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Parmenide” sul sagrato della Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria, da cui ha preso il via il programma solenne.

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Tre corone d’alloro nei luoghi della memoria cittadina

Il momento centrale della commemorazione è stato scandito dalla deposizione di tre corone d’alloro nei luoghi simbolo del sacrificio cittadino:

Presso il Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale;

In piazza Mario De Marco, in memoria dei Caduti civili e militari della Seconda Guerra Mondiale e di tutti i conflitti;

Presso il monumento dedicato alle vittime della strage di Nassiriya, all’interno della locale Caserma dei Carabinieri.

La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di raccoglimento, accompagnata dalle note del Silenzio d’Ordinanza e dalla benedizione del parroco, don Gianluca Cariello.

Corteo istituzionale, alzabandiera e l’Inno di Mameli

Il corteo commemorativo, aperto da un’automobile militare d’epoca che trasportava il Gonfalone ufficiale della Città di Roccadaspide, ha attraversato piazza XX Settembre fino a raggiungere piazza Mario De Marco. Qui si sono tenuti i momenti solenni dell’alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno nazionale, intonato tra la commozione dei presenti.

Il messaggio del sindaco Gabriele Iuliano alle nuove generazioni

A margine delle celebrazioni, il sindaco Gabriele Iuliano ha sottolineato il valore profondo della ricorrenza, ribadendo l’importanza di trasmettere la memoria storica ai giovani:

«È fondamentale mantenere vivo il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per la Patria, affinché le nuove generazioni apprendano i valori dell’unità, della pace e del rispetto per le istituzioni».

La giornata ha così rinnovato il legame indissolubile tra la comunità di Roccadaspide e la propria storia, nel segno della doverosa riconoscenza verso quanti hanno contribuito alla libertà e all’unità del Paese.