Roccadaspide celebra il 4 Novembre: omaggio ai Caduti e valori di Unità Nazionale

Una mattinata dedicata alla memoria, al ricordo e ai valori costitutivi dell’Unità nazionale. La comunità di Roccadaspide ha celebrato oggi, 4 novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate attraverso una cerimonia istituzionale che ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, rappresentanti delle forze dell’ordine, studenti e cittadini.
La manifestazione si è aperta in mattinata con il raduno dei partecipanti e degli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Parmenide” sul sagrato della Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria, da cui ha preso il via il programma solenne.
Tre corone d’alloro nei luoghi della memoria cittadina
Il momento centrale della commemorazione è stato scandito dalla deposizione di tre corone d’alloro nei luoghi simbolo del sacrificio cittadino:
- Presso il Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale;
- In piazza Mario De Marco, in memoria dei Caduti civili e militari della Seconda Guerra Mondiale e di tutti i conflitti;
- Presso il monumento dedicato alle vittime della strage di Nassiriya, all’interno della locale Caserma dei Carabinieri.
La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di raccoglimento, accompagnata dalle note del Silenzio d’Ordinanza e dalla benedizione del parroco, don Gianluca Cariello.
Corteo istituzionale, alzabandiera e l’Inno di Mameli
Il corteo commemorativo, aperto da un’automobile militare d’epoca che trasportava il Gonfalone ufficiale della Città di Roccadaspide, ha attraversato piazza XX Settembre fino a raggiungere piazza Mario De Marco. Qui si sono tenuti i momenti solenni dell’alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno nazionale, intonato tra la commozione dei presenti.
Il messaggio del sindaco Gabriele Iuliano alle nuove generazioni
A margine delle celebrazioni, il sindaco Gabriele Iuliano ha sottolineato il valore profondo della ricorrenza, ribadendo l’importanza di trasmettere la memoria storica ai giovani:
«È fondamentale mantenere vivo il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per la Patria, affinché le nuove generazioni apprendano i valori dell’unità, della pace e del rispetto per le istituzioni».
La giornata ha così rinnovato il legame indissolubile tra la comunità di Roccadaspide e la propria storia, nel segno della doverosa riconoscenza verso quanti hanno contribuito alla libertà e all’unità del Paese.