Roccadaspide, c’è il bando per la realizzazione della RSA

Con delibera numero 1.981 del 19/12/2024 il Direttore Generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, ha approvato il bando per indire la gara per la realizzazione della RSA (Residenza Sanitaria Assistita) di Roccadaspide e affidare, dunque, i lavori alla ditta che si aggiudicherà l’appalto dell’opera.

L’opera

La struttura sorgerà in un’area a monte dell’ospedale e quindi a pochi passi dal centro cittadino.

L’importo dei lavori ammonta a quattro milioni di euro.

La RSA si svilupperà su due livelli, più un seminterrato e tutti i permessi di costruzione sono stati già acquisiti.

Cos’è la RSA

Si tratta di una struttura para-ospedaliera che garantirà trattamenti di lunga assistenza, cura, recupero e mantenimento di persone non autosufficienti affette da patologie che richiedono continuità assistenziale, assistenza medica, infermieristica e riabilitativa a tempo pieno.

La RSA di Roccadaspide sarà dotata di quaranta posti letto e garantirà, non solo maggiore assistenza ai cittadini dell’intero territorio, ma contribuirà ad offrire anche delle possibilità occupazionali.

Una notizia, quella dell’approvazione del bando per la gara d’appalto della RSA che fa seguito alla recente approvazione del Nuovo Atto Aziendale che ha confermato tutti i reparti e i servizi dell’ospedale di Roccadaspide, compresa l’emergenza-urgenza.

Roccadaspide è stato il primo comune della Regione Campania in cui sono stati aperti un Ospedale di Comunità e una Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.), due servizi importanti che, insieme all’apertura di ben 27 Botteghe della Comunità presenti in tutti i comuni delle Aree Interne del Cilento, in un periodo non facile per la sanità nazionale vista la carenza di personale sanitario, vanno a garantire la continuità assistenziale ai pazienti delle Aree Interne del Cilento, e non solo.

“C’è stato grande impegno da parte dell’amministrazione comunale di Roccadaspide, guidata dal sindaco, Gabriele Iuliano per raggiungere questo risultato e, anche con la pubblicazione del bando di gara per la RSA, il 2024 si chiude con un bilancio molto positivo per la sanità nelle Aree Interne del Cilento. Ringrazio il Direttore Generale dell’ASL Salerno, Gennaro Sosto, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Asl Salerno, l’architetto Maurizio Pilerci e tutti i sindaci e gli amministratori delle Aree Interne del Cilento per l’impegno e l’interessamento profusi per raggiungere tali risultati. La realizzazione della RSA, utilissima vista anche l’alta percentuale di persone anziane di questo territorio, è la prova che quando si lavora insieme per la collettività si possono fare cose importanti” ha affermato Girolamo Auricchio, presidente dell’Associazione Aree Interne del Cilento.