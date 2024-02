Roccadaspide: arrivano 4 nuove unità nel corpo della Polizia Municipale

Sono in servizio da ieri mattina le quattro nuove unità della Polizia Municipale di Roccadaspide, assunte in seguito al concorso pubblico indetto dall’ente comunale guidato dal sindaco, Gabriele Iuliano. Ieri mattina, nella sala riunioni del Palazzo Municipale, i nuovi arrivati, hanno conosciuto i dipendenti comunali e hanno salutato gli amministratori che hanno dato loro il benvenuto. Alcuni dei nuovi assunti hanno già lavorato in altri comuni.

“L’aumento di personale nel nostro ente è qualcosa di confortante perché significa che l’amministrazione sta portando avanti l’attività e l’organizzazione delle risorse umane che aveva programmato. Non è stato un percorso semplice quello che ci ha permesso di arrivare fin qui e di acquisire queste risorse, ma oggi è una bella giornata poiché il nostro scopo è quello di dare servizi e risposte ai cittadini e sono certo che questo sarà fatto sempre al meglio, ai nuovi assunti auguro un buon lavoro e noi saremo attenti ad offrire il nostro supporto alle varie attività” ha affermato, tra le altre cose, il sindaco Gabriele Iuliano.

“Abbiamo un territorio molto vasto e abbiamo bisogno di una forte presenza di vigili sull’intero territorio, con le nuove assunzioni ci aspettiamo un grande passo in avanti da questo punto di vista” ha affermato, nel dare alle nuove unità il benvenuto, il vicesindaco, Girolamo Auricchio.

Ecco chi sono i nuovi assunti

Ad accogliere i nuovi arrivati anche il responsabile dell’ufficio della Polizia Municipale, luogotenente Giuseppe Miano e il luogotenente della Polizia Municipale, Michele D’Angelo. I nuovi assunti sono Elvira D’Angelo, Domenico Antico, Gianvito Brenca e Mariangelo Iuliano.