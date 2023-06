Roccadaspide, al via al corso di formazione per Enti pubblici organizzato grazie ad un accordo tra 14 comuni

Alla luce delle recenti novità normative giurisprudenziali in tema di contratti pubblici, per formare al meglio il personale degli uffici comunali, i comuni di Roccadaspide, Castel San Lorenzo, Felitto, Campora, Trentinara, Gioi, Stella Cilento, Giungano, Vallo della Lucania, Postiglione, Ricigliano, Piaggine, Montecorvino Pugliano e Sant’Angelo a Fasanella hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per organizzare un corso di formazione destinato ai propri funzionari.

Gli appuntamenti

La prima lezione, delle tre totali previste per il percorso formativo, si terrà domani, 22 giugno, a partire dalle ore 14:30, presso l’aula consiliare del comune di Roccadaspide, ente capofila del progetto.

Durante il corso, che prevede un programma davvero ricco, non sarà trascurata nessuna delle normative vigenti e saranno trattati tutti gli argomenti riguardo agli adempimenti della legge anticorruzione con riferimento al nuovo codice degli appalti.

Le finalità

Le lezioni saranno rivolte, nello specifico, ai segretari comunali, ai responsabili di posizioni organizzative e ai dipendenti comunali.

Le lezioni saranno tenute dal professore Francesco Arminante, docente presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno. I sindaci dei quattordici comuni promotori del corso hanno invitato il personale degli enti rispettivamente rappresentati a partecipare a tutte le lezioni.

Le date delle altre due lezioni saranno comunicate, di volta in volta, con qualche giorno di anticipo per permettere a tutti i destinatari del corso di organizzarsi al meglio per partecipare.