Roccadaspide: al via i festeggiamenti in onore dei santi patroni Sinforosa e Getulio

Il vescovo Calvosa presiederà la messa del 18 luglio. All’ingresso di Roccadaspide già fanno bella mostra di sé le luminarie della festa e il quadro dei Santi Sinforosa e Getulio che ricordano, a chiunque arriva nella cittadina, che manca pochissimo alla festa patronale. Ricchi i programmi religiosi e civili previsti durante la settimana dedicata ai santi patroni: il novenario religioso è già iniziato il 9 luglio e il giorno 16, invece, saranno celebrate, presso la Chiesa della Natività, tre messe rispettivamente alle ore 9:00, alle ore 11:00 e alle ore 19:00. Il 17 luglio si terrà, alle ore 18:00, la Celebrazione Pentienziale a cui seguiranno i Vespri solenni.

Il programma religioso del giorno di festa

Durante il giorno della festa patronale, ossia il 18 luglio, le celebrazioni religiose inizieranno alle ore 9:00 del mattino; alle ore 11:00 la messa sarà celebrata da Padre Francesco Bamonte originario di Roccadaspide, componente dell’ordine dei servi di Maria e Presidente dell’Associazione Internazionale degli Esorcisti. La processione, che attraverserà diverse strade del comune, inizierà alle ore 17:00 e arriverà in Piazza XX Settembre alle ore 19:30 quando dal palco allestito per l’occasione sarà celebrata, all’aperto, la messa presieduta dal Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa.

Il programma civile

Anche il programma civile è ricchissimoo: si inizierà il 15 luglio alle ore 22:00 da Parco della Concordia che si animerà con il concerto di Nostalgia 90; il 16 luglio, invece, alle ore 20:30, in piazza XX Settembre la cantante Maria Carmela Sabetta si esibirà con diversi solisti e a seguire la piazza sarà un tripudio di musica con le note della band New Sound Generation. Il 17 luglio si terranno gli storici e tradizionali Giochi di Santa Sinforosa organizzati dal Forum dei Giovani di Roccadaspide e il 18 luglio, già a partire dalle 8:30 del mattino, la Banda Musicale “Città di Conversano” sfilerà per le vie del paese in festa. Gli stessi musicisti, alle ore 21:00, dopo la Messa, terranno un concerto bandistico. I festeggiamenti termineranno con i fuochi pirotecnici .