Ritornano gli eventi di beneficenza per ristrutturare le Chiese di Castellabate

Anche quest’anno la parrocchia Sant’Antonio e Santa Rosa di Lago e Alano di Castellabate organizza degli eventi di beneficenza per i lavori di ristrutturazione delle chiese. Nel corso di questi anni sono stati realizzati importanti interventi di ristrutturazione sulla chiesa dell’Immacolata a Lago e sulla chiesa di Santa Rosa ad Alano e molti fedeli si sono impegnati, attraverso molteplici iniziative, a raccogliere fondi per la loro chiesa, e offrendo il proprio aiuto e il proprio tempo per organizzare queste serate di beneficenza.

Un progetto che nasce dalla sinergia di diverse realtà

Ma ciò che è più importante non è soltanto l’aspetto economico, ma lo spirito di unione e di collaborazione che coinvolge tanta gente per la propria chiesa parrocchiale. Questo è il più bel risultato: mettersi in gioco per la comunità, perché tutto ciò che si sta realizzando è qualcosa che resta a servizio del territorio.

La chiesa infatti, nelle nostre realtà, è spesso l’unico centro aggregativo e l’unico luogo che offre spazi per attività di vario genere. In queste due strutture, oltre alle celebrazioni eucaristiche, si svolgono incontri di catechismo, le attività dell’oratorio e dell’azione cattolica, momenti di fraternità con adulti, vi è la sede della Caritas.

Una nobile iniziativa

“Un grazie a tutti coloro che stanno collaborando e che si impegnano realmente per il bene comune e non per un proprio tornaconto e a anche a tutti coloro che si uniranno a noi per questo scopo benefico”. Lago 21 e 25 luglio piazzale chiesa Immacolata a Lago Alano 28 luglio piazzale chiesa Santa Rosa Alano.