Ristorante cinese di Agropoli chiuso per gravi carenze igieniche

I carabinieri del NAS hanno scoperto irregolarità igienico-sanitarie in un ristorante etnico di Agropoli, situato in prossimità del centro. A seguito di un’ispezione approfondita effettuata ieri pomeriggio, i militari hanno contestato condizioni di sporcizia e una gestione inadeguata degli alimenti, tanto da disporre la chiusura immediata del locale.

Le carenze riscontrate all’interno del ristorante avrebbero potuto mettere a rischio la salute dei consumatori. Tra le irregolarità segnalate, si parla di prodotti alimentari conservati in modo non idoneo, superfici sporche e attrezzature non igienizzate.

I provvedimenti

Il titolare del ristorante è stato sanzionato amministrativamente a seguito delle contestazioni.

Già in passato i Nas chiusero un ristorante etnico, situato in un’altra zona di Agropoli.