Rissa tra studenti, aggredisce i compagni con un tirapugni: 3 in ospedale

Sono cinque gli studenti dell’istituto Nautico di Salerno, alcuni della sede centrale e uno della sede di Torrione, coinvolti questa mattina nella rissa che è avvenuta in via Madonna di Fatima, nei pressi del Cineforum, dove si erano recati con le loro classi per assistere ad una proiezione. Hanno tutti tra i 14 e i 15 anni.

I fatti

Cosa possa aver scatenato la rabbia dei cinque adolescenti è ancora da appurare. Ma, da quanto si apprende, improvvisamente dalle parole si è passati ai fatti e uno dei ragazzi, siriano, ha cominciato a picchiare violentemente i tre coetanei con un tirapugni, mandandoli in ospedale.

Indagini in corso

L’aggressore dopo aver colpito e ferito gli altri ragazzi è scappato. Secondo una prima ricostruzione, aiutato dal fratello maggiorenne che era in zona. Sul posto sono arrivati poco dopo gli agenti della Questura di Salerno che hanno avviato le verifiche del caso. Intanto, gli studenti feriti si trovano al Ruggi per le cure del caso, accompagnati dagli insegnanti. Indagini in corso.