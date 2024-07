Rissa a Marina di Camerota: due giovani arrestati per tentato omicidio

Aggrediscono con un coltello un 21enne di Marina di Camerota: arrestati in flagranza di reato e per tentato omicidio un 16enne residente a Milano e un 17enne residente in Provincia di Firenze. Mentre è stato deferito in stato di libertà I.G.L.M., un 19enne residente a Milano.

È il risultato delle indagini portate avanti, tra la serata di ieri e la giornata odierna, dai militari della Stazione di Marina di Camerota e dell’Aliquota Radiomobile di Sapri con il supporto dei militari della Stazione di San Casciano Val di Pesa.

La ricostruzione

La vicenda ha inizio nella serata di ieri quando un 21enne del posto viene ferito con un coltello a Marina di Camerota, sul lungomare cittadino.

Il tutto scaturito da una lite iniziata già nei giorni precedenti per futili motivi. Avvisate le forze dell’ordine, i militari della locale Stazione agli ordini del Capitano Francesco Fedocci, riescono a recuperare il coltello utilizzato per l’aggressione che subito dopo è stato posto sotto sequestro.

Eseguite tutte le formalità di rito, i due ragazzi minorenni dono stati associati presso un centro di prima accoglienza in attesa di udienza di conciliazione dell’arresto.

Il giovane ferito, trasferito presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania è in prognosi riservata. Profonda sarebbe la ferita riportata all’addome