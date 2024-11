Rischio idrogeologico, Sant’Angelo a Fasanella programma interventi

Il Comune di Sant’Angelo a Fasanella ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico con interventi di messa in sicurezza da rischio frana delle infrastrutture comunali di San’Angelo a Fasanella in locolità Fossato e non solo per l’importo complessivo di € 999.901,30.

Le risorse

Gli interventi in programma saranno finanziati con fondi Pnrr che puntano alla tutela del territorio e della risorsa idrica, in particolare investimento 2.2 “interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”. Le risorse recepite attraverso il Decreto del 19/05/2023 sono destinate ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio relativamente all’annualità 2023.

Le criticità legate al rischio idrogeologico nel Cilento

Sant’Angelo a Fasanella punta così ad opere di risanamento idrogeologico da attuare sul territorio comunale. Le aree interne e non sono, costrette a fronteggiare questo problema, spesso senza le adeguate risorse per intervenire, tanti infatti sono stati i Comuni che sono risultati beneficiari di un finanziamento per procedere con i lavori.

La mitigazione del rischio connesso al dissesto idrogeologico si attua attraverso azioni finalizzate alla moderazione o riduzione delle perdite e dei danni mediante il controllo del processo e/o la protezione degli elementi esposti, riducendone la vulnerabilità.