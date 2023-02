Rischio frana: al via sondaggi sulla Chiesa della Madonna delle Grazie

Chiesa a rischio al via gli studi per garantire i necessari interventi di messa in sicurezza. Accade a Lustra dove da diverso tempo si segnalano potenziali criticità per la stabilità della Chiesa Santa Maria delle Grazie. Si tema che l’instabilità del terreno a causa di una frana possa coinvolgere lo storico edificio sacro che sorge nel cuore del paese.

I sondaggi sulla struttura

In questa settimana il comune ha provveduto ad effettuare dei sondaggi geognostici, propedeutici ad uno studio geologico. Installato un inclinometro proprio per la verifica di eventuali eventi franosi.

Le parole del sindaco

«Al termine di questo sondaggio, nei prossimi mesi invieremo una relazione all’ufficio tecnico della diocesi di Vallo della Lucania, per accedere ad eventuali finanziamenti per la messa in sicurezza della nostra amata chiesa», spiega il sindaco Luigi Guerra. «Si ringrazia particolarmente il Geologo Angelo Elia che ha coadiuvato le operazioni di sondaggio.

Un luogo che è la testimonianza delle nostre origini, al quale la nostra amministrazione è attenda e vuole rivedere nello splendore di un tempo», conclude il primo cittadino.

La Chiesa della Madonna delle Grazie

La Chiesa della Madonna delle Grazie è la principale di Lustra ed è il cuore spirituale della locale comunità. Essa ha tre navate con le cappelle di San Nicola, dell’Annunziata, Santa Caterina, Santa Maria del Principio, delle anime del Purgatorio, del Crocifisso, di San Donato, della Concezione, del Rosario, del corpo di Cristo.

La navata centrale presenta un soffitto a cassettoni dipinto con vivaci fioroni decorativi, mentre le laterali sono coperte una con soffitto di legno, l’altra a tegole, e c’è anche un bell’organo.