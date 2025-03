Riqualificazione del lungomare di Ascea: progetto da 59 milioni per difendere la costa

Il progetto di riqualificazione del lungomare tra Ascea e Casal Velino è pronto: un intervento da 59 milioni di euro per contrastare l’erosione costiera e riparare i danni delle mareggiate.

L’opera

L’opera, voluta dalla Provincia di Salerno, prevede il potenziamento della barriera frangiflutti con massi più grandi e il suo allungamento, oltre al ripascimento della spiaggia con la restituzione di circa 30 metri di arenile. Sarà inoltre garantita una manutenzione della barriera per i prossimi cinque anni.

“Il progetto è pronto per essere caricato sulla piattaforma ministeriale ReNDiS e nei prossimi giorni si terrà un incontro in Provincia per la consegna ufficiale”, fanno sapere da Palazzo di Città.

Inoltre, dopo l’ultima mareggiata, che ha danneggiato il Lido ex Copa Beach, il Comune ha spiegato:

“Abbiamo disposto una protezione temporanea con massi per garantire la fruibilità della spiaggia in vista della stagione turistica”. Una soluzione provvisoria in attesa degli interventi definitivi.