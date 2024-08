Riqualificazione dei piccoli comuni, fondi in arrivo per i Comuni del Cilento

È stato pubblicato il decreto che approva la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento nell’ambito del “Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni”. Risorse in arrivo anche per i Comuni del Cilento.

Il fondo punta a sostenere lo sviluppo sostenibile, l’equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali Comuni, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché il sistema dei servizi essenziali, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento.

I comuni del Cilento beneficiari del contributo

Sono stati 1179 i progetti meritevoli di finanziamento, poco meno del 45 per cento delle domande totali, per un fabbisogno complessivo di circa 842 milioni di euro. I progetti immediatamente finanziabili in base alle risorse disponibili presso il Bilancio del Ministero dell’interno, al momento pari a poco meno di 172 milioni euro, sono in totale 144.

Progettazione della tutela ambientale, sviluppo economico, mitigazione del rischio idrogeologico, questi gli obiettivi principali del bando per la riqualificazione di 5.518 piccoli Comuni. Tra gli Enti beneficiari delle risorse stanziate anche i Comuni di Cilento, Vallo di Diano e Alburni: Roccagloriosa, Casalbuono, Caselle in Pittari, Cicerale, Morigerati, Torre Orsaia, Atena Lucana, Sicignano degli Alburni, Montecorice, San Rufo, Aquara, Cannalonga, Pisciotta.