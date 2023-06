Riqualificazione completata: inaugurato il Parco “Bonifacio” ad Agropoli

Questo pomeriggio si è tenuta l’inaugurazione del Parco pubblico “Bonifacio” situato in via Taverne ad Agropoli, segnando la conclusione degli interventi di riqualificazione. Il sindaco Roberto Mutalipassi esprime la sua soddisfazione per l’evento, sottolineando l’importanza di restituire alla città uno spazio in cui bambini e famiglie possano trascorrere momenti di gioco, spensieratezza e relax. Il Parco rappresenta un polmone verde nel centro cittadino e ora si presenta con un nuovo aspetto che risponde alle esigenze dei suoi fruitori.

Lavori di rinnovo e miglioramento del Parco

I lavori di riqualificazione hanno riguardato diversi aspetti del Parco. È stata effettuata una completa rivisitazione dell’arredo, con l’intento di rendere l’ambiente più accogliente e funzionale. Gli impianti idrico ed elettrico sono stati completamente rinnovati, assicurando un servizio efficiente e sicuro per gli utenti. Inoltre, è stata effettuata la sostituzione degli alberi non autoctoni con specie vegetali native, più adatte al contesto ambientale. Questa scelta mira a preservare la biodiversità e a creare un ambiente naturale armonioso.

Novità e miglioramenti per l’intrattenimento

Oltre alle modifiche strutturali, sono state apportate importanti migliorie all’offerta ludica del Parco. Le vecchie attrazioni, che erano diventate obsolete e rappresentavano un potenziale pericolo per i visitatori, sono state sostituite con nuove installazioni ludiche. Queste nuove attrazioni offrono divertimento e sicurezza, garantendo un’esperienza piacevole per tutti i visitatori, in particolare per i bambini.

Sicurezza e videosorveglianza nel Parco

La sicurezza dei visitatori è stata una delle principali preoccupazioni durante la riqualificazione del Parco. Per garantire un ambiente sicuro e tranquillo, sono state installate telecamere di videosorveglianza. Tuttavia, il sindaco sottolinea l’importanza della civiltà e dell’impegno collettivo per preservare e mantenere il Parco in buone condizioni. Il Parco “Bonifacio” è uno spazio pubblico di tutti e, pertanto, è responsabilità di ciascuno prendersene cura.