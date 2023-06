Riapre al pubblico il Parco Bonifacio ad Agropoli: martedì il taglio del nastro

Il parco “Liborio Bonifacio” ad Agropoli riapre le sue porte dopo i lavori di riqualificazione, e martedì 20 giugno sarà celebrato il taglio del nastro ufficiale. L’evento si terrà alle ore 17.30 e segnerà la conclusione di interventi che hanno trasformato completamente l’aspetto e le attrazioni del parco.

L’investimento

Una spesa di circa 180.000 euro è stata investita per rendere il parco un luogo accogliente e sicuro per i cittadini. I lavori di rinnovamento hanno riguardato diversi aspetti, tra cui il rifacimento dell’arredo, il rinnovo degli impianti idrico ed elettrico e la sostituzione degli alberi non autoctoni con specie native e adatte al contesto. Inoltre, la pubblica illuminazione è stata completamente rifatta per garantire una migliore visibilità e sicurezza.

Le nuove attrazione

Uno dei cambiamenti più significativi è stato l’introduzione di nuove attrazioni ludiche al posto di quelle obsolete e pericolose che erano presenti in precedenza. Questo consentirà ai bambini di godere di un ambiente divertente e sicuro, dove potranno socializzare e dare sfogo alla loro voglia di gioco. Il parco si trasforma così in un luogo centrale della città, ideale per le famiglie che desiderano trascorrere del tempo insieme all’aria aperta.

Il commento del sindaco

Il sindaco Roberto Mutalipassi ha espresso la sua soddisfazione riguardo al risultato dei lavori. Ha sottolineato l’importanza del parco come punto di incontro per i cittadini di tutte le età. Ha inoltre ringraziato il responsabile unico del procedimento, Gaetano Cerminara, l’impresa che ha eseguito i lavori e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto.