Ripresa la circolazione ferroviaria dopo l’interruzione a Centola: si circola su un solo binario

La circolazione ferroviaria sulla linea Salerno-Reggio Calabria riprende gradualmente dopo lo svio di un treno merci a Centola del 9 Luglio scorso che ha provocato l’interruzione della linea. Da allora, Trenitalia ha lavorato incessantemente per ripristinare la piena funzionalità della tratta, ma i lavori si sono rivelati più complessi del previsto.

Le conseguenze per i viaggiatori

Oggi, dopo l’interruzione totale del traffico, si è ripreso a circolare su un unico binario. Diversi treni Alta Velocità, Intercity e Regionali stanno subendo ritardi anche superiori a 40 minuti, mentre altri sono stati cancellati o hanno subito limitazioni di percorso.

In particolare, il treno IC 555 Roma Termini – Reggio Calabria Centrale ha visto oggi la sua corsa terminare a Napoli Centrale, mentre il treno IC 707 Roma Termini – Battipaglia ha effettuato fermate aggiuntive ad Ascea e Capaccio.

Le raccomandazioni di Trenitalia

Trenitalia invita tutti i passeggeri a verificare costantemente l’orario dei treni tramite il servizio Cerca Treno prima di recarsi in stazione.

I tecnici di Trenitalia sono al lavoro senza sosta per ripristinare la piena funzionalità della linea nel più breve tempo possibile. Tuttavia, le operazioni di riparazione richiedono tempo e precisione, e non è possibile fornire al momento una data certa per il completo ripristino della circolazione.