Riprendono i lavori sulla SS 166 degli Alburni

Da diverse settimane i cittadini della Valle del Calore attendevano la ripresa dei lavori sulla SS 166 degli Alburni che collega i comuni di Roccadaspide, Castel San Lorenzo e Felitto al comune di Aquara e alle altre realtà delle aree interne, passando per Ponte Calore. Sul tratto stradale, da diversi mesi, è stato istituito il senso unico alternato attraverso l’installazione dei semafori proprio per permettere gli interventi divenuti necessari in seguito ad una frana.

Gli interventi

L’opera di messa in sicurezza e rifacimento del tratto stradale comprende la realizzazione dei pali di sottofondazione e la ricostruzione dell’opera di sostegno della strada stessa, strutture già realizzate durante i primi interventi e fondamentali per garantire la stabilità del manto stradale in un’area in cui, a causa della naturale conformazione del terreno, già in passato si erano verificati dei problemi dovuti al dissesto idrogeologico che avevano portato al cedimento dell’asfalto e ad instabilità e che avevano reso tali lavori urgenti. Lavori che, tuttavia, nonostante l’urgenza, si erano fermati da alcune settimane.

Sospiro di sollievo per cittadini e attivisti del territorio

Lo stop dei cantieri aveva preoccupato i cittadini, allarmati dal protrarsi dei disagi sull’importante tratto viario, tanto che anche dal Circolo locale di Fratelli d’Italia, come aveva fatto sapere il referente Gianfranco Miano, erano state inviate delle richieste di informazioni all’Anas per conoscere lo stato dei lavori, il motivo del mancato prosieguo degli stessi e la data in cui sarebbero stati ultimati. La ripresa degli interventi, avvenuta pochi giorni fa, ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai cittadini e agli attivisti del territorio che vedono il completamento di un’opera essenziale per la viabilità della zona, finalmente, sempre più vicino.