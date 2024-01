Riparte il Campionato di Eccellenza Girone B, impegni esterni per Agropoli e Calpazio, il Sapri ospita la Virtus Avellino

Anno nuovo e campionato che ricomincia dalla prima Giornata del girone di ritorno, l’Agropoli dopo aver chiuso il girone d’andata con 11 risultati utili consecutivi, sabato andrà alla ricerca del dodicesimo sul difficile campo del Salernum Baronissi.

Agropoli a Baronissi

La squadra di mister Teta sta ottenendo ottimi risultati, dopo l’arrivo di quest’ultimo sulla panchina e il match sarà sicuramente ostico per i delfini; d’altro canto l’Agropoli adesso sembra aver trovato la giusta quadra ed una condizione fisica davvero invidiabile.

Mister Ambrosino che può contare sulla piena rosa a sua disposizione, avrà sempre i soliti dubbi di formazione; dietro rientrato anche Simone Sannia, sono sempre due i posti per tre pretendenti, ma l’allenatore napoletano sembra voler confermare la coppia che fino ad ora ha ben figurato targata Romanelli Calvanese. Se a centrocampo le scelte sono obbligate dalla poca possibilità di scelta, in attacco invece c’è abbondanza con Capozzoli recuperato quasi al pieno della forma e i vari Rabbeni Corado e Rimoli, insomma tanti uomini per poche maglie a disposizione.

Sarà dunque una partita molto equilibrata con l’Agropoli che proverà a portare a casa il bottino pieno, vendicando anche il ricorso dell’andata che ha tolto un punto alla squadra dei delfini.

La Calpazio di Santosuosso a Buccino

La Calpazio invece dopo aver effettuato una mini rivoluzione con l’avvicendamento in panchina di Mister Santosuosso per De Cesare, domenica andrà sul difficile campo del Buccino Volcei, squadra rivelazione di questo campionato che staziona in terza posizione ed ha anche effettuato un buon mercato invernale, alla ricerca di un risultato utile per continuare il percorso di crescita del nuovo corso targato Santosuosso.

Tanti i cambi per la Calpazio che sta modellando la squadra sull’impronta data dal nuovo mister, tra i vari innesti spicca quello del centrocampista Masocco, giocatore che ha militato nell’Agropoli ed ha iniziato la stagione con la Mariglianese nel Girone A di Eccellenza, giocatore duttile che può ricoprire varie zone del campo e sicuramente sarà molto utile alla compagine capaccese.

Sapri contro la Virtus Avellino

Infine il Sapri dopo la splendida vittoria ottenuta contro la Scafatese, andrà alla ricerca di conferme in casa contro la Virtus Avellino, per cercare di capire le ambizioni degli spigolatori divisi tra inferno e paradiso, vedremo cosa dirà il verdetto del campo.