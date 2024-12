Rinviata Casal Di Principe – Polsisportiva Basket Agropoli

La partita di basket che si sarebbe dovuta disputare al “Palazzetto dello Sport” di Giugliano tra Casal Di Principe Basket Club e Polisportiva Basket Agropoli è stata rinviata per impraticabilità del campo.

La decisione

Le due società, arrivate a destinazione, hanno appurato l’impraticabilità del parquet di Giugliano, dopo le copiose piogge cadute nella città napoletana. Il palazzetto ha evidenziato alcune falle nella copertura che hanno fatto sì che il parquet si riempisse d’acqua in diverse zone del campo.

Dopo l’arrivo anche degli arbitri, la gara è stata rinviata.

Molto probabile che l’incontro si recuperi stesso in questa settimana, esattamente di giovedì.

In settimana ne sapremo di più, slitta dunque la prima in trasferta di coach Ciociola.