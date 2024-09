Rinvenuto ordigno bellico tra Sala Consilina e Sassano: la scoperta durante i lavori del Consorzio di Bonifica

Questa mattina, nel territorio di Sala Consilina, è stata effettuata una sorprendente scoperta durante operazioni di bonifica condotte dal Consorzio di Bonifica Vallo di Diano. Un ordigno bellico, presumibilmente risalente al Secondo Conflitto Mondiale, è stato rinvenuto da un operaio dell’ente consortile, mentre puliva un canale con un escavatore.

La scoperta

La scoperta è avvenuta in un’area ricca di vegetazione, dove il proiettile di grosse dimensioni era nascosto tra il terreno. Il presidente del Consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, ha tempestivamente avvisato i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per garantire la sicurezza dell’area.

Immediate sono state le misure di sicurezza: il sito è stato delimitato per prevenire qualsiasi rischio, e sul posto è giunta anche il Capitano dei Carabinieri, Veronica Pastori, per coordinare le operazioni.

Ora toccherà agli artificieri dell’Esercito Italiano, come da protocollo, intervenire per il brillamento e la rimozione dell’ordigno, assicurando che l’area venga restituita alla comunità in piena sicurezza.