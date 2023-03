Rimpasto pronto ad Eboli. Nuovo assetto in Giunta

Da una parte il neonato gruppo consiliare “Eboli Domani” che pungola il Sindaco Conte. Dall’altra le frizioni interne alla stessa maggioranza.

Da un lato le richieste di maggiore rappresentanza politica da parte di chi fino a qualche giorno fa non chiedeva “visibilità nè poltrone” ma poi ha cambiato idea e dall’altro i malumori diffusi di una compagine politica che ad un anno e mezzo dall’insediamento ha rotto argini e indugi.

Le possibili novità nella giunta ad Eboli

“Rifare tutto per fare meglio”. Sarebbe questa la motivazione attorno alla quale girano e si intrecciano nomi e incarichi per la Giunta 2.0 del Sindaco Mario Conte.

E si parte dal vicesindaco. Fuori Enzo Consalvo, dentro una donna di professione avvocato. Almeno tre i nomi in lizza. Angelamaria Scarpa, Annamaria Giordano, Monica di Gaeta. Tutte stimate professioniste, ebolitane, impegnate nella società civile e molto rappresentative per ricoprire un incarico importante al fianco del Sindaco Conte.

Fuori, con la sostituzione già più che concreta e fattibile, la giovanissima Alessia Palma nella rosa di Conte tra gli assessori, secondo gli addetti ai lavori, “meno operativi”. Al suo posto, prenderebbe anche la delega alla Cultura, Lucilla Polito già consigliere comunale presidente della commissione Cultura, docente di scuola superiore, amore e passione per la sua Città e grande competenza.

A Salvatore Marisei, anche molti consiglieri vicini al Sindaco, preferirebbero l’ingresso nell’esecutivo cittadino dell’ingegnere Pasquale Capozzoli, vicino a Forza Italia, più volte rimasto in attesa di ricoprire un posto al comando anche nella precedente amministrazione comunale. Capozzoli dovrebbe guidare l’assessorato ai Lavori Pubblici.

Traballa anche la poltrona di Massimiliano Curcio, che ha guidato le Politiche Sociali e lavorato per la costituenda azienda speciale del Piano di Zona. Ancora non è chiaro chi siederà al suo posto.

Chi potrebbe restare

Gli assessori Damiana Masiello e Antonio Corsetto dovrebbero, sempre stando alle voci dei bene informati, restare ancorati alle proprie poltrone.

Si conferma migliore assessore dell’amministrazione guidata dal Sindaco Conte, Nadia La Brocca assessore all’ambiente che sin dall’insediamento della Giunta si è impegnata e ha lavorato insieme agli uffici competenti per cercare di debellare il fenomeno dell’abbandono incondizionato dei rifiuti. In centro e nelle zone periferiche l’assessore La Brocca ha macinato chilometri ogni giorno per contrastare un fenomeno che negli ultimi mesi aveva preso una piega complicata. Contravvenzioni incrociate e controlli, hanno permesso di arginare il fenomeno almeno nelle zone più critiche.

Queste sono ore decisive per il Sindaco Mario Conte, chiamato dalla sua stessa maggioranza a rivedere incarichi e posizioni e riprendere la marcia alla guida della Città.