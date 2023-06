Rimossa la montagna di posidonia al Lido Azzurro: la spiaggia riacquista dignità

I lavori per la rimozione della posidonia nella località del Lido Azzurro di Agropoli sono in fase di completamento. Le spiagge, sia libere che private, sono state ripulite con successo, ma rimangono gli ultimi interventi di re-immissione delle alghe accumulate in mare. Questo intervento segna la fine di anni di presenza di una montagna di posidonia che occupava gran parte della spiaggia del Lido Azzurro.

Intervento simile presso la Marina: Rimozione della Posidonia e le conseguenze

Parallelamente, si sta svolgendo un intervento simile presso la Marina, dove la posidonia spiaggiata è stata rimossa e gettata a largo, in un punto individuato dal Comune. Tuttavia, l’utilizzo di mezzi meccanici ha comportato la raccolta non solo delle alghe, ma anche della sabbia, causando una riduzione ulteriore dell’area sabbiosa. Allo stesso tempo, rimangono invariati gli accumuli di posidonia che si sono accumulati da anni ai piedi della rupe, simbolo della città. Una quantità notevole che richiederebbe ingenti costi per la sua rimozione.

Criticità della rimozione della posidonia e la questione della barriera antierosione

Sebbene l’eliminazione della posidonia restituisca importanti tratti di costa a residenti e vacanzieri, non risolve completamente le criticità legate agli accumuli che si verificano durante la stagione autunnale. Al Lido Azzurro, secondo gli esperti, il problema principale risiede nella presenza di una barriera antierosione che impedisce alle alghe di essere portate via dal mare. Questo causa una continua accumulazione di posidonia sulla costa, creando difficoltà nella gestione e nel mantenimento delle spiagge.

In attesa di soluzioni future

Nonostante i progressi fatti quest’anno, quindi, resta ancora lavoro da fare per affrontare la questione degli accumuli autunnali e della gestione sostenibile delle spiagge.