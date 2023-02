«Aprire e sviluppare un dibattito con istituzioni, business community e società sul ruolo e sulla rilevanza del Terziario nell’economia della città di Eboli», è questa l’idea e la proposta che arriva dal consigliere comunale di Forza Italia, Giuseppe Norma.

«Il settore dei servizi è diventato gradualmente l’attività predominante nella maggioranza delle economie sviluppate e in numerosi mercati emergenti. È quindi da considerarsi come componente importante della crescita economica di una nazione e di una città come Eboli, centro agricolo nevralgico del Sud Italia e con una zona industriale con un forte potenziale».

La proposta

Il Consigliere di Forza Italia, di cui è capogruppo nell’assise ebolitana, Giuseppe Norma e Gianfranco de Nigris, professionista nella finanza e imprenditore, formatosi presso l’Università Bocconi di Milano vorrebbero aprire e sviluppare un dibattito con istituzioni, business community e società sul ruolo e sulla rilevanza del Terziario nell’economia della città di Eboli.

Le analisi dell’andamento dei settori dei servizi evidenziano infatti le opportunità che essi rappresentano per lo sviluppo, il benessere e la competitività di Eboli come centro di interessi per i servizi alle aziende agricole e non solo.

Le attività professionali e le attività finanziarie e assicurative forniscono importanti servizi di supporto alla produzione. I servizi come quelli legali, delle risorse umane, della contabilità, della pubblicità e molti altri sono parte integrante di un’impresa manifatturiera ben funzionante, e anche se c’è qualche evidenza di industrie che hanno integrato queste attività, la quota acquistata “esternamente” supera ancora la produzione interna.

Le dichiarazioni

L’assunzione comunemente sostenuta che il settore dei servizi sia un settore “terziario” la cui prosperità dipende dalla forza del settore “primario” e “secondario” è eccessivamente semplicistica e non rende giustizia alla relazione molto più complessa e sfumata che intercorre tra essi.

«Precisamente, in concerto con l’amministrazione vorremmo valutare la possibilità di istituire ad Eboli una sorta di “elenco del professionista”, in diffusione gratuita alle imprese del territorio ebolitano.

L’auspicio, oltre all’implementazione del progetto sopra presentato, è la spinta all’aggregazione in forme di studi professionali da parte di professionisti ebolitani, professionisti giovani e professionisti con esperienza, creando un mix di expertise ed energie per supportare le aziende del territorio».

Giuseppe Norma, giovane professionista ebolitano e alla sua prima esperienza politica ha all’attivo una serie di proposte ambiziose rivolte non solo all’amministrazione comunale ma anche al terzo settore e al mondo dello sport.