Rifiuti: un centro raccolta RAEE. L’iniziativa di Stella Cilento

Il Comune di Stella Cilento, guidato dal sindaco Francesco Massanova, punta alla realizzazione di un nuovo centro raccolta RAEE sul territorio comunale. In quest’ottica l’Ente ha scelto di partecipare al bando che prevede contributi destinati alla realizzazione o al potenziamento del centro raccolta.

Fondi per realizzare un centro di raccolta RAEE

Il contributo previsto fa riferimento dell’Accordo di Programma fra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), i produttori di apparecchiature Elettriche ed elettroniche, le Associazioni delle aziende della raccolta e il Centro di Coordinamento RAEE.

L’obiettivo è quello di incentivare la raccolta dei rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, limitando il fenomeno dell’abbandono nell’ambiente e lo smaltimento illegale fuori dai paesi di produzione e/o utilizzo. Il bando finanzia, inoltre, progetti di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie per il recupero, riciclaggio e trattamento tramite i Sistemi Collettivi, che coinvolgono i Centri di raccolta Comunali (CdC) e gli AEE (produttori che immettono sul mercato le apparecchiature).

Il progetto di Stella Cilento

Stella Cilento intende partecipare al bando in questione in relazione alla Misura B, con il progetto denominato “Aumentiamo i Raee”, che prevede una spesa complessiva di € 59.378,39; il contributo massimo concesso per ciascuna domanda relativa alla realizzazione di nuovi Centri di Raccolta è di € 75.000,00 per interventi di realizzazione di un nuovo Centro di Raccolta aperto al conferimento dei RAEE da un solo Comune e di € 100.000,00 per interventi di realizzazione di un nuovo Centro di Raccolta aperto al conferimento dei RAEE ad almeno un altro Comune oltre a quello sede CdR.