Rifiuti, digitalizzazione e sport: finanziati a Sassano tre nuovi progetti

Approvata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica la graduatoria definitiva delle Proposte ammesse a finanziamento per il “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”.

I progetti

Nell’ambito di tale Avviso, è stata finanziata anche la proposta progettuale del comune di Sassano per un importo di 840mila euro volta alla digitalizzazione dei processi, all’efficientamento dei costi e alla razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti, che consentiranno di pervenire a un incremento significativo delle quote di differenziata.

Dal PNRR arrivano anche ulteriori fondi per lo sport e l’inclusione sociale: 30mila euro per la realizzazione di un playground pubblico in prossimità dell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone, con la finalità di incoraggiare la pratica sportiva dei bambini ma anche di anziani e disabili attraverso la dotazione di attrezzature specifiche per l’inclusione; e 150mila euro per incentivare lo svolgimento di attività sportive volte all’integrazione e all’inclusione sociale nonché alla riabilitazione delle infrastrutture sportive abbandonate sul territorio.

Il commento

“Possiamo ritenerci molto soddisfatti per l’ottenimento di ulteriori finanziamenti dal PNRR – dichiara il Sindaco di Sassano Domenico Rubino – queste risorse, che ci consentiranno di avere nei prossimi anni un miglioramento generale dei beni e dei servizi offerti ai cittadini nel nostro comune, sono il risultato di un lavoro di programmazione e sinergico tra l’amministrazione e gli uffici comunali”.