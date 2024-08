Rifiuti abbandonati a pochi passi dal fiume Sele: presentato esposto

Rifiuti abbandonati a Serre, la segnalazione degli agenti faunistici ambientali e zoofili dell’Associazione Nazionale Libera Caccia. Il ritrovamento è avvenuto sulla Sp317, in direzione della Caserma di Persano, un’area prossima a quella dove nelle scorse settimane andarono a fuoco le ecoballe e a pochi metri dal fiume Sele.

Discarica in una piazzola nel comune di Serre

In una piazzola risultano abbandonati rifiuti speciali non pericolosi, quali bottiglie di vetro e oggetti in plastica, rifiuti urbani, resti di carrozzeria auto, contenitori di vernici, ecc… Il tutto occupa un’area di circa 90 metri quadrati.

La zona sembra essere diventata punto di riferimento per incivili che intendono disfarsi di rifiuti.

Sul caso, gli agenti faunistici, coordinati da Raffaele Bonacci, hanno presentato un esposto chiedendo l’avvio delle indagini per identificare i responsabili e chiedere che si proceda quanto prima alla bonifica.