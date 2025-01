Rifiuti a fuoco a Salerno: indagini in corso

Sono in corso le indagini da parte del nucleo ambientale della polizia municipale di Salerno per chiarire le cause dell’incendio, divampato questa mattina, che ha interessato un cumulo di rifiuti nei pressi di un edificio.

Operatori di Salerno Pulita a lavoro

Ad intervenire anche gli operatori di Salerno Pulita che, dopo le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, si sono occupati di ripulire la zona interessata dal rogo. Al momento non si esclude la matrice dolosa e fondamentali, per risalire al o agli eventuali responsabili, saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Un gesto fortemente condannato dal numero uno di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet: “Speriamo non non si sia trattato di un atto doloso -ha dichiarato l’amministratore unico – si tratterebbe davvero di un gesto inaccettabile, incivile, inqualificabile e soprattutto pericoloso per l’ambiente e per la salute dei cittadini”.

L’appello sui social

“La polizia municipale visionerà le telecamere di videosorveglianza e invitiamo chiunque abbia notizie al riguardo a riferirlo: gesti come questi non devono essere sottovalutati, ma anzi vanno scoraggiati e sanzionati con fermezza. – l’appello lanciato via social da Bennet – Ogni atto di inciviltà, come quello di appiccare incendi ai rifiuti, non solo danneggia il nostro ambiente, ma mina anche il lavoro di tutti coloro che si impegnano quotidianamente per mantenere la città pulita e sicura”.