Eboli, abbandono di rifiuti: raffica di sanzioni

I vigili urbani del Comune di Eboli questa mattina sono entrati in azione tra i vicoli e le piazze del centro storico per contrastare il fenomeno dilagante dell’abbandono incondizionato di rifiuti e alimentazione di discariche abusive.

L’operazione

Durante i controlli gli agenti del comandante De Sanctis hanno elevato circa 16 contravvenzioni e comminato sanzioni pari a 200 euro ciascuna per errato conferimento dei rifiuti e mancato rispetto dei calendari di conferimento. In azione anche i dipendenti di Sarim. Quello della raccolta dei rifiuti e dell’abbandono indiscriminato nel centro storico ma anche in altre zone della città è un fenomeno dilagante.

Proseguono i controlli a tappeto

Nelle ultime ore, inoltre, durante i servizi di pattugliamento del territorio i caschi bianchi hanno rilevato 19 infrazioni, quattro delle quali hanno comportato anche il ritiro e la sospensione della patente di guida perché gli automobilisti fermati sono stati sorpresi al telefono mentre si trovavo alla guida. Servizi di controllo e vigilanza del territorio proseguono nei prossimi giorni.