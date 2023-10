Ricorso elettorale ad Agropoli, Mutalipassi: “noi parte lesa”

“Nel prendere atto della decisione del TAR e nell’attesa delle motivazioni, ci tengo a ribadire che il sottoscritto e l’intera Amministrazione da me rappresentata è parte lesa in questa vicenda”. Così Roberto Mutalipassi, sindaco di Agropoli. Il primo cittadino commenta la decisione del Tar che ha accolto il ricorso del gruppo Liberi e Forti disponendo il commissariamento dell’Ente in attesa del ritorno al voto.

La nota del sindaco

“Non mi sento in alcun modo di condannare chi, sono certo in assoluta buona fede, ha potuto compiere degli errori che non possono certamente definirsi brogli. Nel contempo non posso non ricordare però un dato inconfutabile ossia aver ottenuto con l’intera coalizione a mio sostegno un totale di 6.610 voti, con un distacco di circa 4.000 consensi sul secondo”, prosegue Mutalipassi che però solo per poche centinaia di voti non rischiò il ballottaggio con il candidato Raffaele Pesce.

“Difenderò quel risultato e quel consenso liberamente e democraticamente espresso utilizzando tutti gli strumenti legali e giudiziari. Lo devo a tutti coloro, candidati ed elettori, che mi hanno dato fiducia“, ha concluso.