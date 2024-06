Ricetta della domenica: torta ricotta e pere, un dolce classico e delizioso

La torta ricotta e pere affonda le sue radici nella cucina contadina italiana, dove si utilizzavano ingredienti semplici e genuini per realizzare dolci gustosi e nutrienti. Nel corso del tempo, questo dolce è diventato un classico della pasticceria italiana, apprezzato per la sua versatilità e la sua bontà.

Questa torta è un binomio perfetto di sapori e consistenze. La ricotta, con la sua cremosità e il suo gusto delicato, si sposa alla perfezione con la dolcezza e la fragranza delle pere. La granella di zucchero, infine, dona un tocco di croccantezza al dolce.

Ingredienti

Per la base:

170 g di farina 00

100 g di burro

100 g di zucchero semolato

1 uovo

1/2 cucchiaino di lievito in polvere

Un pizzico di sale

Per la crema di ricotta:

500 g di ricotta

150 g di zucchero semolato

2 uova

La buccia grattugiata di un limone

1 bustina di vanillina

Per le pere:

3 pere

2 cucchiai di zucchero

1 cucchiaio di succo di limone

1/2 cucchiaino di cannella in polvere

Preparazione

In una ciotola capiente, setacciare la farina e il lievito. Aggiungere il burro freddo a cubetti e lavorare con le dita fino a ottenere un composto sabbioso. Unire l’uovo, lo zucchero e un pizzico di sale e impastare fino a ottenere un impasto omogeneo. Avvolgere l’impasto nella pellicola alimentare e far riposare in frigorifero per 30 minuti.

In una ciotola, setacciare la ricotta e lavorarla con una frusta per renderla cremosa. Aggiungere lo zucchero, le uova, la buccia grattugiata del limone e la vanillina e mescolare bene fino a ottenere un composto omogeneo.

Sbucciare le pere, tagliarle a fettine sottili e irrorarle con il succo di limone. In una padella antiaderente, far sciogliere lo zucchero e aggiungere le pere. Cuocere per 5-10 minuti, mescolando di tanto in tanto, fino a quando le pere saranno morbide e caramellate. Spolverizzare con la cannella in polvere e mescolare.

Preriscaldare il forno a 180°C. Foderare una tortiera di 24 cm di diametro con carta da forno. Stendere l’impasto con un mattarello allo spessore di circa 1/2 cm e utilizzarlo per foderare la tortiera, compreso il bordo. Versare la crema di ricotta all’interno della base di pasta brisé e livellarla bene. Disporre le pere caramellate sulla superficie della crema di ricotta.

Cuocere in forno statico per circa 40-45 minuti, o fino a quando la superficie sarà dorata. Sfornare la torta e farla raffreddare completamente prima di servirla.

Spolverizzare la torta con zucchero a velo prima di servirla.