Ricetta della domenica: la deliziosa crostata autunnale con mele e cannella

L’autunno è il momento perfetto per coccolarsi con dolci che abbracciano i sapori caldi e avvolgenti della stagione. Tra le ricette più amate c’è la crostata di mele e cannella, un connubio perfetto di dolcezza e spezie che riscalda il cuore e il palato. In questo articolo, condivideremo una ricetta semplice e deliziosa per preparare una crostata di mele e cannella che farà felici sia chi la cucina che chi avrà la fortuna di assaporarla.

Ingredienti per la pasta frolla

250 g di farina 00

125 g di burro freddo a cubetti

100 g di zucchero a velo

1 uovo

1 pizzico di sale

Ingredienti per il ripieno

4 mele, preferibilmente varietà dolci

100 g di zucchero

1 cucchiaino di cannella in polvere

2 cucchiai di farina

Succo di mezzo limone

Procedimento

Preparare la pasta frolla: In una ciotola, mescolare la farina setacciata con lo zucchero a velo e il sale. Aggiungere il burro freddo a cubetti e lavorare il tutto con le mani fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungere l’uovo e impastare fino a formare una palla. Avvolgere la pasta nella pellicola trasparente e lasciarla riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Preparare il ripieno: Pelare e tagliare le mele a fettine sottili. In una ciotola, mescolare le mele con lo zucchero, la cannella, la farina e il succo di limone. Stendere la pasta: Una volta che la pasta ha riposato, stenderla con un mattarello su una superficie leggermente infarinata. Rivestire una teglia per crostate con la pasta, facendo attenzione a coprire anche i bordi. Assemblare la crostata: Distribuire uniformemente il ripieno di mele sulla base di pasta frolla. Cuocere in forno: Infornare la crostata in forno preriscaldato a 180°C per circa 40-45 minuti, o finché la crosta è dorata e le mele sono morbide. Servire: Una volta raffreddata, la crostata di mele e cannella può essere servita tal quale o accompagnata da una dolce pallina di gelato alla vaniglia. Per un tocco extra, spolverare con zucchero a velo prima di servire.

Idee per servire

Con Gelato alla Vaniglia: Aggiungi una generosa porzione di gelato alla vaniglia sopra ogni fetta per una combinazione di temperature e consistenze che conquisterà tutti.

Con Panna Montata: Accompagna ogni porzione con un ciuffo di panna montata leggera per una dolcezza extra.

Con una Spremuta di Mele Calda: Riscalda l'atmosfera servendo la crostata con una bevanda calda a base di succo di mele, cannella e chiodi di garofano.

In conclusione, questa crostata di mele e cannella è una vera delizia autunnale che conquisterà i cuori di chiunque. Preparala per una cena in famiglia o per un momento di dolcezza con gli amici e lasciati avvolgere dai profumi e sapori tipici di questa stagione magica. Buon appetito!