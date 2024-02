Ricercato per una serie di reati commessi in Francia: 50enne fermato dagli uomini della Questura di Salerno

Nei giorni scorsi, i poliziotti dell’ufficio immigrazione e della squadra mobile della Questura di Salerno hanno dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo nei confronti di H.N., un cittadino marocchino di 50 anni. L’uomo era ricercato per una serie di reati commessi sia in Italia che in Francia.

Condotta illecita in Italia

Durante il suo periodo in Italia, il cittadino marocchino ha tenuto una condotta contraria alla legge. È stato accusato di contrabbando di merci contraffatte provenienti dal Marocco, sostituzione di persona e falsità ideologica. Inoltre, è stato scoperto che guidava un’automobile senza aver mai conseguito la patente.

Ricercato in Francia per reati internazionali

La situazione si è complicata per l’uomo quando è emerso che era ricercato in Francia ormai da tre anni. Era sospettato di far parte di un’organizzazione criminale specializzata nel furto e nel riciclaggio internazionale di pannelli fotovoltaici. Questo traffico illecito si concludeva in Marocco, dove i pannelli rubati venivano rivenduti sul mercato nero.

Estradizione in Francia

Dopo l’arresto in Italia, il cittadino marocchino è stato tradotto presso la locale casa circondariale in attesa dell’estradizione verso la Francia.

Qui verrà giudicato dal Tribunale di Montpellier per i reati di cui è accusato. L’estradizione è un processo che consentirà alle autorità francesi di procedere con il processo e di applicare la legge nel paese in cui sono stati commessi i reati.