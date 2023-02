Riapre la tratta ferroviaria Romagnano – Buccino, chiusa a causa del maltempo

Buone notizie per quanti viaggiano sulla tratta ferroviaria tra Battipaglia e Potenza. Trenitalia, infatti, ha comunicato che dalle 14 di oggi torneranno a circolare i treni tra le stazioni di Romagnano e Buccino. La circolazione su quel tratto di linea era interrotta dallo scorso 20 gennaio per danni dovuti dal maltempo che aveva causato l’erosione di parte della sede ferroviaria.

I lavori

In totale sono stati 25 i tecnici, tra personale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e ditte appaltate, che hanno lavorato per ristabilire le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura e riattivare la circolazione ferroviaria, permettendo così di ripristinare l’offerta commerciale ordinaria sia dei treni regionali che a lunga percorrenza.

I disagi

L’interruzione della linea ferroviaria era avvenuta con il maltempo dei giorni scorsi che tanti disagi aveva arrecato in vari comuni, in particolare quelli delle aree interne.

L’interruzione della linea ferroviaria Romagnano – Buccino ha determinato non pochi disagi, non soltanto a livello locale ma anche per gli spostamenti interregionali, tra le province di Salerno e Potenza.