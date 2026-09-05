Riaperto l’ufficio postale di Vallo della Lucania: ecco quali sono i nuovi servizi

Dopo settimane di attesa e inconvenienti per la cittadinanza, ha riaperto ufficialmente l’ufficio postale di via Luigi Rinaldi a Vallo della Lucania. La conclusione degli interventi di ristrutturazione mette fine ai disagi causati dalla prolungata chiusura della sede principale e dalla temporanea sospensione dell’ufficio mobile, una misura provvisoria avviata per sostenere l’utenza, in particolare gli anziani, ma a sua volta fermata per necessarie manutenzioni. Con il completamento dei lavori, la struttura torna pienamente operativa, offrendo una sede moderna, accessibile e arricchita dai nuovi servizi della Pubblica Amministrazione previsti dal Progetto Polis di Poste Italiane.

La fine dei disservizi e il ritorno alla normalità

Il ripristino dell’operatività nella sede di via Luigi Rinaldi rappresenta un passaggio fondamentale per la comunità vallese. Il prolungamento dei tempi di cantiere rispetto a quanto preventivato aveva generato diverse difficoltà logistiche sul territorio, aggravate dall’interruzione del servizio sostitutivo fornito dal camper postale. Con il taglio del nastro e la riapertura dei battenti, utenti e pensionati possono nuovamente usufruire dei servizi tradizionali e delle nuove funzionalità in un ambiente completamente rinnovato e privo delle limitazioni delle ultime settimane.

I nuovi servizi della pubblica administration allo sportello

La riqualificazione della sede si inserisce nel più ampio Progetto Polis, l’iniziativa nazionale promossa da Poste Italiane per favorire la coesione economica e sociale nei circa 7mila comuni italiani con meno di 15mila abitanti. L’ufficio postale di Vallo della Lucania si trasforma così in uno sportello unico di prossimità dove i cittadini possono richiedere direttamente al desk diversi documenti ufficiali. Tra i servizi già disponibili figurano i certificati dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), la stampa del cedolino della pensione, la Certificazione Unica e il modello “OBIS M”. Prossimamente sarà inoltre possibile inoltrare le pratiche per la richiesta e il rinnovo del passaporto, evitando agli utenti di doversi spostare verso i centri maggiori.

Restyling accessibile ed ergonomia per l’utenza

Oltre all’ampliamento dell’offerta informativa e burocratica, l’intervento ha riguardato la riorganizzazione architettonica dei locali interni. Il restyling degli spazi è stato concepito per migliorare il comfort ambientale e ottimizzare i flussi di lavoro. Tra le novità principali figura l’abbassamento dei punti di contatto lungo la linea di sportelleria, una soluzione progettata per agevolare l’accesso alle persone con disabilità o con ridotta mobilità. Per il personale dipendente sono state adottate postazioni di lavoro ergonomiche, orientate a garantire il benessere fisico durante le attività quotidiane.

Gli orari di apertura al pubblico

La sede di via Luigi Rinaldi 12 osserva il consueto orario esteso per garantire la copertura dei servizi sia nelle ore mattutine sia in quelle pomeridiane: