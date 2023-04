Riaperta al transito la SP 12 di Aquara, la “strada del masso”

È di ieri l’ordinanza che, dopo otto anni, ha stabilito la riapertura al transito della Strada Provinciale 12. Finalmente, dopo otto lunghi anni, la Strada Provinciale 12 è stata riaperta al traffico. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai residenti delle aree interne del Cilento, che avevano subito notevoli disagi a causa della chiusura dell’arteria.

I fatti: la storia

L’arteria, chiusa dall’agosto 2015 dal km 9+400 nel tratto da Castelcivita al Bivio “San Vito”, nel comune di Aquara, era stata interessata dal distacco di un poderoso masso che aveva finito per ostruire la carreggiata causando non pochi disagi ai residenti della zona e anche ai cittadini delle aree interne del Cilento tanto che la notizia era finita anche sulle pagine della cronaca nazionale.

Le dichiarazioni

“Debbo ringraziare il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri per essersi fatto carico, sin dal primo giorno di lavoro, di questa disastrosa situazione che attanagliava il nostro territorio e il consigliere regionale, Luca Cascone. È stata dura ma, dopo 8 anni, il calvario è finito” ha affermato Elio Guadagno, sindaco di Ottati, comune fortemente penalizzato dalla chiusura della provinciale.

La riapertura della Strada Provinciale 12 rappresenta una buona notizia per l’intera zona del Cilento, che spera di poter finalmente tornare alla normalità dopo tanti anni di difficoltà. Si tratta di un segnale positivo per la zona e per il turismo, che ora potrà riprendere il suo corso.