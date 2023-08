Revocato il divieto di balneazione a Mezzatorre di San Mauro Cilento

Buone notizie per il Comune di San Mauro Cilento. L’intero litorale è tornato balneabile. Sono stati rimossi, infatti i limiti imposti in seguito alla rottura di una condotta fognaria in un tratto di costa del centro cilentano. Il problema si era presentato in un punto limitato, dove sfocia un torrente. Immediatamente il Comune aveva disposto con apposita ordinanza il divieto di balneazione limitatamente a quell’area.

Il divieto di balneazione

La Consac, la società che gestisce il sistema idrico e di depurazione, ha immediatamente provveduto a far eseguire analisi delle acque di balneazione al fine di verificare eventuali criticità.

Nei giorni scorsi, quindi, era scattato il divieto di balneazione, nel pieno della stagione estiva.

In vista del weekend nuovi controlli hanno permesso di escludere eventuali forme di inquinamento, di qui la decisione del sindaco Giuseppe Cilento di ritirare la propria ordinanza. L’intero litorale di Mezzatorre, quindi, torna interamente balneabile.

Altri limiti

Attualmente non esistono divieti lungo la costa del Cilento, anche quelli imposti nei giorni scorsi ad Ascea sono stati revocati.