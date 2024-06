“Restare si può”: a Vallo della Lucania la BCC Magna Grecia incontra i giovani e promuove l’innovazione

“Restare si può”: la BCC Magna Grecia scommette sempre di più sulle nuove generazioni, intensificando le occasioni di dialogo e di incontro e proponendo anche modalità di comunicazione meno convenzionali e più vicine alla loro sensibilità. Come l’evento costruito “su misura” per i giovani e realizzato a Vallo della Lucania, attraverso un perfetto mix di ingredienti: innovazione e promozione territoriale, ma anche divertimento e musica.

E se tra i giovani parole come “restanza” o “tornanza” sono sempre più all’ordine del giorno, la BCC Magna Grecia mostra loro una possibile strada da percorrere, dove innovazione e tradizione si fondono. Davvero iconica, a questo proposito, l’idea di mettere sullo stesso palco il robottino guidato dall’intelligenza artificiale (che serve bevande e dispensa messaggi pubblicitari), e le nonnine, impareggiabili custodi dei saperi e delle tradizioni locali, e straordinarie protagoniste nei video virali di Casa Surace. Insomma, una formula davvero ricca e inedita quella che ha caratterizzato l’apprezzata serata svoltasi in Piazza Vittorio Emanuele II, nell’ambito dell’Innovation Week, la settimana dedicata all’innovazione voluta dal Gruppo BCC Iccrea per promuovere l’innovazione e la transizione digitale.

Una “mission” nella quale la BCC Magna Grecia si identifica in pieno, come sottolineato dal Presidente Lucio Alfieri: ““Volevamo parlare con i giovani di temi importanti -ha commentato ai margini dell’evento- e per farlo abbiamo scelto una modalità molto più “smart”, cercando di divertirci pur affrontando argomenti molto seri, con la giusta sensibilità ma anche con un approccio completamente diverso”.

Il Talk Show “Innovare per Restare” ha portato in modo intelligente sotto i riflettori tematiche delicate e attuali come lo spopolamento delle aree interne, la transizione ecologica, l’intelligenza artificiale e le start-up innovative. Tutti temi affrontati in modo propositivo, per coinvolgere il mondo giovanile e promuovere l’utilizzo di tecnologie sostenibili e innovative. Per riuscirci BCC Magna Grecia ha messo in campo una partnership di prim’ordine, con in prima fila Cilento Faber, Casa Surace e i Monaci Digitali: tutti esempi virtuosi caratterizzati da esperienze e attività capaci di coniugare nel concreto iniziativa, creatività e amore per il proprio territorio.

“Bisogna dare opportunità ai giovani e cercare soluzioni ai problemi che hanno -ha spiegato ancora il Presidente Alfieri- ma molto dipende anche dalla loro capacità di innovare e di portare avanti le loro idee. Per questo c’è bisogno di esempi positivi, e questa sera ne abbiamo portati diversi: dimostrare che ci sono giovani e aziende che ce la fanno, anche in un territorio difficile come il nostro, significa alimentare la speranza e di conseguenza la possibilità di poter provare a fare qualcosa di positivo. Le storie di successo a mio avviso sono proprio gli elementi migliori per creare quella scintilla che poi aiuta a far partire il progresso e, soprattutto, lo sviluppo”.