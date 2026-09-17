Reliquie di San Gerardo a Salento: triduo storico e dono “ex ossibus”, a InfoCilento l’annuncio di Don Marco Torraca

Salento si prepara a vivere un evento storico di fede. Nei giorni 18, 19 e 20 settembre 2026, l’urna contenente le Sacre Reliquie di San Gerardo Maiella farà tappa nella comunità locale. Ad annunciare l’evento durante la trasmissione Anteprima News è stato il parroco don Marco Torraca che, nel suo messaggio di invito alla partecipazione rivolto alla comunità, ha sottolineato l’alto valore spirituale della peregrinatio. Saranno tre giorni di preghiera, veglie e celebrazioni dedicati al Santo Patrono delle mamme e dei bambini, destinati a richiamare fedeli da tutto il Cilento.

Il tricentenaria di San Gerardo e la storia locale

L’evento, promosso nell’ambito della Missione Gerardina da don Marco Torraca e predicato dal Padre Redentorista Filippo Strippoli, assume un valore solenne: ricorre infatti il terzo centenario della nascita del Santo (1726-2026), nato a Muro Lucano il 6 aprile 1726. Questo importante anniversario si intreccia con la storia religiosa locale, poiché il simulacro di San Gerardo, devotamente venerato nella parrocchia di Salento, compirà cento anni nel 2027.

Il dono della reliquia “ex ossibus” al Cilento

Il momento più atteso della tre giorni sarà l’omaggio giunto dal Santuario di Materdomini. Al termine del triduo, il Santuario farà dono in perpetuo alla parrocchia di Salento di una reliquia “ex ossibus” per il culto pubblico, la quale resterà per sempre nella comunità.

“Vivremo tre giorni di intensa Missione Gerardina finalizzata alla riscoperta del messaggio e della testimonianza evangelica di San Gerardo”, ha dichiarato don Marco Torraca. “Approfittiamo dunque di questo tempo di grazia per sostare in preghiera davanti alle Sante Reliquie, invocando la Sua potente intercessione per le nostre necessità e, in modo particolare, la guarigione spirituale e corporale delle nostre ferite”.