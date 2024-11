Refettorio scolastico rinato a Castelnuovo Cilento grazie all’impegno di un gruppo di mamme

Non è solo un refettorio rinnovato, quello della scuola di Vallo Scalo, ma è un segnale tangibile di come la comunità possa unirsi e prendersi cura dei propri spazi, regalando ai più piccoli luoghi più accoglienti e dignitosi dove poter crescere.

L’iniziativa delle mamme

Un gruppo di mamme ha infatti deciso di dedicare tempo e cuore per trasformare una sala abbandonata in uno spazio rinnovato, dove accogliere i piccoli studenti con calore e dignità.

“Questo gesto va oltre il volontariato: è un segno concreto di una comunità che si riappropria dei propri luoghi e che vuole prendersene cura. È la prova che, quando ci sentiamo parte di qualcosa, diventa naturale fare il possibile per rendere tutto migliore”, commenta il Sindaco D’Aiuto.

L’amministrazione comunale, già nel mese di ottobre, aveva reso nuovamente fruibile il refettorio del plesso scolastico di Velina, tornato a disposizione dei bambini della scuola, offrendo uno spazio pulito, organizzato e pronto per accogliere i pasti dei più piccoli.

“La cosa più bella è vedere come questo entusiasmo si stia diffondendo e stia toccando tanti altri cittadini, animati dallo stesso amore per il nostro paese e per le persone che lo abitano”, conclude il primo cittadino.