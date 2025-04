Referendum 2025, cambiano le sedi di voto a Vallo della Lucania: ecco dove saranno spostate le sezioni

In vista delle consultazioni referendarie previste per i giorni 8 e 9 giugno 2025, il comune di Vallo della Lucania ha approvato una delibera che stabilisce lo spostamento temporaneo delle sedi di voto per le sezioni elettorali nn. 4, 5, 6 e 7, a causa dei lavori in corso presso le sedi originariamente previste.

Ecco dove saranno spostate le sezioni

Nello specifico, i locali del plesso scolastico “Andrea Torre” di via Canonico Giuseppe Di Vietri, attualmente interessati da interventi strutturali, non saranno disponibili durante il periodo elettorale, così come l’ex edificio scolastico di Angellara, storicamente sede della sezione n. 7. Considerata la durata dei lavori, che potrebbe protrarsi per l’intero anno 2025, l’Amministrazione comunale ha deciso di confermare le sedi già utilizzate in via provvisoria anche nel 2024.

La sezione elettorale n. 4 sarà ospitata presso la Scuola Primaria “Aldo Moro” in Piazza dei Martiri a Vallo della Lucania, dove già si trovano le sezioni nn. 1, 2 e 3. Le sezioni nn. 5 e 6, insieme alla sezione n. 7 di Angellara, saranno trasferite nel plesso della Scuola Secondaria di primo grado “Martiri De Mattia”, in via O. De Marsilio.