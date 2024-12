Recuperato boa a Capaccio Paestum: l’animale era in condizioni critiche

Le Guardie Ambientali NOETAA di Capaccio Paestum-Agropoli sono intervenute questa mattina per recuperare un boa di circa due metri, trovato in condizioni critiche in località Laura. Il rettile, una femmina di circa cinque anni, è stato sottoposto a cure veterinarie e si trova attualmente in osservazione.

Si sospetta che il rettile sia scappato o sia stato abbandonato dal suo proprietario.

Le basse temperature mettono a rischio la vita dell’animale

Le basse temperature hanno rallentato il metabolismo del boa, mettendo a rischio la sua vita. Le guardie ambientali stanno tenendo l’animale al caldo nella speranza di un pronto recupero.

Cosa prevede la legge

Il boa rientra nell’allegato B della normativa CITES, il che significa che la sua detenzione non è obbligatoriamente soggetta a registrazione tramite microchip. Tuttavia, è fondamentale che i proprietari di animali esotici si informino sulle normative vigenti e garantiscano il benessere dei loro animali.