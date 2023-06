“Rapporto Censis sull’Avvocatura 2023: quale futuro?” Convegno a Vallo della Lucania

Il 15 giugno 2023 alle ore 11.30, presso il Tribunale di Vallo della Lucania, si terrà l’evento “Rapporto Censis sull’Avvocatura 2023: quale futuro?”. L’incontro, organizzato da AIGA Vallo della Lucania in collaborazione con il COA, vedrà la partecipazione di tre importanti relatori: Avvocato Americo Montera, Presidente emerito COA Salerno; Avvocato Aniello Cosimato, componente del CNF; e Avvocato Francesco Paolo Perchinunno, Presidente Nazionale AIGA.

Tematiche trattate e relatori

L’obiettivo dell’incontro sarà analizzare il futuro della professione legale attraverso l’illustrazione e l’analisi dei contenuti del Rapporto Censis 2023. Questo rapporto fornisce una descrizione dettagliata dello stato dell’Avvocatura, includendo dati sugli iscritti, sui redditi e sulla domanda di servizi legali. Gli Avvocati Montera e Cosimato, esponenti di spicco dell’Avvocatura Campana, condivideranno la loro esperienza per mettere in luce le principali esigenze della categoria nel territorio di Vallo della Lucania.

Il ruolo del Presidente Nazionale AIGA

Inoltre, il convegno ospiterà per la prima volta a Vallo della Lucania il Presidente Nazionale Avvocato Perchinunno. Egli fornirà una panoramica sullo stato attuale e sulle prospettive della giovane avvocatura, nonché sull’incessante attività di AIGA a suo sostegno. L’Avvocato Scotti, Presidente della Sezione AIGA Vallo, esprime la sua soddisfazione nell’accogliere il Presidente Nazionale e sottolinea l’importanza dell’incontro come opportunità di confronto e scambio di idee per l’Avvocatura del Foro.

Invito alla partecipazione e formazione obbligatoria

“L’incontro è motivo di orgoglio per la nostra sezione, vista la caratura dei relatori che interverranno, e rappresenta di sicuro una grande opportunità di confronto e di idee per l’Avvocatura del Foro – sostiene l’Avv. Roberto Scotti, presidente dell’AIGA di Vallo – Invito tutti a partecipare: si parlerà del presente e del futuro della nostra professione. Analizzare le attuali criticità ci permette di capire quali sono le reali opportunità che il mercato offre e gli spazi di mercato che si apriranno. Un ringraziamento particolare va al Presidente D’Alessandro ed al Coa di Vallo, co-organizzatore dell’incontro, fin da subito impegnati nella formazione e nella tutela dei più giovani.”