Rapina in autogrill: arrestato

La Polizia Stradale di Salerno ha intensificato ulteriormente le attività di controllo al fine di prevenire e reprimere i fenomeni di microcriminalità ed illegalità diffusa. In particolare, si è concentrata sulle rapine perpetrate ai danni degli autogrill dell’autostrada A 3 Napoli-Salerno, che sono stati presi di mira da malfattori e che avevano subito ben quattro rapine in soli due giorni.

Un arresto in flagranza di reato

Il 4 marzo scorso, una pattuglia della Sottosezione Autostradale di Angri, durante un servizio di controllo, ha tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino che si era reso responsabile di rapina in danno del bar autogrill dell’area di servizio denominata “Torre Annunziata ovest”. Nonostante la presenza di numerosi clienti, l’uomo aveva commesso il colpo.

La pronta reazione della Polizia Stradale

Grazie alla pronta reazione della Polizia Stradale di Salerno, l’uomo è stato arrestato e la refurtiva è stata recuperata e restituita agli aventi diritto.

Il P.M. di turno della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Torre Annunziata è stato informato dell’avvenuto arresto e ha disposto la collocazione del fermato agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

L’impegno della Polizia Stradale per garantire la sicurezza

La Polizia Stradale di Salerno ha dimostrato con questo intervento la sua attenzione alla sicurezza degli utenti delle strade e delle aree di servizio, impegnandosi a contrastare la microcriminalità e l’illegalità diffusa. Grazie alle attività di controllo intensificate, è stato possibile individuare e arrestare un rapinatore e recuperare la refurtiva.

La Polizia Stradale continuerà ad operare con determinazione per garantire la sicurezza su tutte le strade e le aree di servizio della provincia di Salerno.