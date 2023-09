Rapina a Torrione, colpo da quattromila euro

Ancora una rapina nel cuore di Salerno. Un colpo è stato messo a segno in un supermercato. Non è passato molto tempo dall’ultimo episodio criminale quando dei ladri hanno assaltato un bar al Parco Arbostella, danneggiando il bancomat di Banca Sella. Ancora una volta, i rapinatori sono riusciti a compiere il colpo per poi fuggire indisturbati. Sabato scorso, poco prima delle 22, è stato commesso il colpo che ha minato la tranquillità del quartiere.

Il bottino della rapina

Il bottino della rapina ammonterebbe a circa 4000 euro. Un uomo armato, pare di una pistola giocattolo, ha fatto irruzione nel supermercato con il volto coperto e, minacciando l’addetta alla cassa con l’arma, ha ottenuto il denaro. In seguito, con una fuga rapida, si è allontanato dal negozio. Infine si è diretto verso uno scooter, dove lo attendeva un complice pronto a dargli supporto nella fuga.

Indagini in corso

È evidente che questa rapina è stata ben pianificata, il che esclude l’ipotesi di un crimine improvvisato da parte dei rapinatori. La Polizia ha subito avviato un’indagine sulla vicenda, raccogliendo la testimonianza della vittima e analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza al fine di identificare i due malviventi.